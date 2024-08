Pampita se llevó todas las miradas en Ibiza con una bikini de leopardo

Actualmente en Ibiza, hospedada en una lujosa cadena de hoteles que representa, la modelo grabó un video desde un yate y lució un traje de baño que se llevó todas las miradas.

image.png

Como se puede apreciar en su perfil de Instagram, se lució con un modelo de bikini clásico con corpiño triangular de breteles finos y bombacha colaless. Mientras que el estampado es de un diseño animal print de leopardo.

Los anteojos de sol son de su propia colección cápsula junto a una reconocida marca y en esta oportunidad optó por un modelo hexagonal con marco de carey.

Para completar su lookazo, uso el pelo suelto al viento del Mar Mediterráneo y la cara lavada al natural coronaron un look de playa clásico y sobrio.

Como era de prever, la publicación fue un furor entre su legión de fieles seguidores en las redes sociales, y cosechó likes y cometarios a granel.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial)

Pampita opinó sobre la nueva novia de Benjamín Vicuña

Carolina "Pampita" Ardohaín mantiene una buena relación con su ex Benjamín Vicuña por los hijos que tienen en común, a pesar de que hace algunos años protagonizaron una escandalosa separación cuando la modelo descubrió al actor con Eugenia "China" Suárez en un motorhome.

Hace pocas semanas, el chileno confirmó su romance con Analía Espsandín, una mujer a quien Pampita ve con buenos ojos. “Si te puedo decir que estoy contento, viviendo algo que es una pena tener que comunicarlo o hablar al respecto, porque la verdad es algo muy reciente. Espero que funcione porque es una mujer espectacular”, aseguró hace pocos días.

“La gente que no tiene nada que ver con esto le cuesta muchísimo, porque es algo que genera mucha impresión. Pero, tiene buena onda y es algo que está recién empezando. No me pinchen el globo, ojalá que dure”, agregó.

Al ser consultada por LAM, en un principio intentó esquivar el tema: “No, no voy a decir nada. Quedo re chusma. No voy a decir nada”.

“¿Te lo imaginás a Benja, como vos, casándose de nuevo?”, le preguntaron y ella contestó: “Sí, seguro, Para mí sí. Él es re familiero, conozco su esencia. Me parece que le gusta la familia, es muy buen papá y va a hacer familia de nuevo. Ojalá que sí”.

“Que me inviten. Que me inviten en serio”, pidió Pampita con la sonrisa que la caracteriza y feliz por su presente con mucho trabajo y con mucho amor gracias a su matrimonio con Roberto García Moritán, con quien tuvo a su hija menor, Ana.