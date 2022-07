Geldof fundó la organización Band Aid Trust, a través de la cual comenzaría a darle forma a su ambicioso proyecto benéfico que terminó por nombrar Live Aid, que significa en español "Ayuda en Vivo".

El show se celebró simultáneamente en Londres (Inglaterra) y Filadelfia (Estados Unidos) durante 16 horas y contó con la presencia U2, The Who, Led Zeppelin, Queen, Sting, Duran Duran, Judas Priest, Black Sabbath, Scopions, Status Quo, Paul McCartney, Phil Collins y Eric Clapton. Sin embargo, cantantes como Michael Jackson, Prince, Bruce Springsteen y AC/DC se ausentaron por motivos personales.

The Who - Won't Get Fooled Again (Live Aid 1985).mp4