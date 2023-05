¿Por qué no estuvo Germán Martitegui en MasterChef?

Los cocineros quisieron empezar la semana con toda la energía y por eso ingresaron a las cocinas bailando, pero al ver que no estaba Germán y es su lugar que la mítica chef, dejaron de hacer la coreografía que venían realizando desde que se abrieron las puertas y optaron por una actitud más seria.

"Qué mal que me hacen quedar" ironizó la conductora Wanda Nara a los participantes, al ver lo que estaba pasando, pero Dolli los tranquilizó diciendo "Yo los veo todas las noches, los estoy siguiendo y ya los conozco".

Silvana Díaz reconoció que para ella era un honor tener a la gran Dolli enfrente suyo, mientras que el especialista en ceremonial Rodolfo Vera Calderón trató a la jurado de "su majestad imperial" y reconoció que compró todos sus libros.

"Veo que tienen chispas de genialidad y que de repente se duermen un poco. Quiero que sea un día genial y que realmente nos sorprendan a los tres. Que trabajen estando alerta y concentrados" fue el pedido que realizó la prestigiosa cocinera a los participantes de MasterChef en base al trabajo que tenían por delante en la noche del lunes y que debían para complacer a ella como a Betular y de Santis.

¿Por qué no está Germán Martitegui?

El reconocido chef Germán Martitegui estará ausente en algunas de las emisiones de MasterChef 2023 a raíz de los viajes que tiene que hacer por las grabaciones para "Proyecto Tierras", el programa que lo tienen como conductor y que se emite todos los domingos, inmediatamente después de la Gala de Eliminación del certamen de cocina.

"Proyecto Tierras" es un ciclo que invita revalorizar la identidad gastronómica argentina conociendo a los productores de los alimentos con la mejor calidad de nuestro país. En esta nueva temporada, Martitegui recorrerá las distintas regiones de Argentina para encontrarse con productores, agricultores, emprendedores, pymes y familias dedicadas al desarrollo de los mejores ingredientes y productos que pueden obtenerse en nuestros suelos.

Silvana "la conquistadora"

La participante Silvana Díaz conquistó al jurado MasterChef 2023 con un papillot que fue considerado por Dolli Irigoyen, Damián Betular y Donato de Santis como "el primero hecho bien" en el reality de Telefe.

La peluquera apostó fuerte y corrió un alto riesgo con su papillot de pollo y papas con ensalada y salsa criolla y realizado de una manera especial a raíz de la participación de Dolli en el jurado.

“Me inspiré en Dolli y me las arreglé con los ingredientes de la canasta” expresó Silvana García. Pero no todas fuero flores en la noche de la participante, porque antes de la degustación, se vivió un momento de tensión cuando Betular notó que había cambiado el envoltorio del papillot.

La concursante de justificó explicó que estaba quemado, pero en la devolución el jurado pastelero no pasó por alto el hecho.“Todo tiene un muy rico sabor. Esta vinagreta levanta hasta a un muerto. Me parece un muy buen plato, el fin de este tipo de cocción es que en ese mismo paquete queda todo los jugos, ese mismo paquete tenés que traer, no importa que esté quemado”.

Mientras que Donato aseguró que el plato de la concursante fue el primer papillot bueno que comió en el certamen. “Ay, Silvana. Las veces que han tratado de hacer cartoccio… y acá tenemos uno” se desahogó el chef italiano.

Por su parte, Irigoyen cerró la devolución de los jurados agradeciéndole a la peluquera por haberse inspirado en ella. "Hiciste algunas cosas que no son correctas para un papillot, hiciste cocciones individuales. Pero está muy rico, untuoso y el toque ácido de la vinagreta lo levanta muchísimo” opinó la prestigiosa cocinera.