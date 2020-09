Premios Gardel: por redes y con más de 3.000 postulantes

Esta entrega no tiene precedentes, no sólo porque se hará de manera virtual sino también porque este año la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) recibió más de 3.000 postulaciones en sus categorías, rompiendo todos los récords anteriores.

Por ello, tomaron la decisión de cambiar el número de artistas nominados por categorías, pasando de cinco a ocho.

Todas la voces juntas

Sin embargo, estos no fueron los únicos cambios que se verán en este nueva edición sino que a partir de este año, los premios ya no están divididos por género femenino y masculino, atendiendo a una observación que hacía Marilina Bertoldi en 2017 tras ganar como Mejor Artista femenina de Rock: “Gracias, lo tomo como un artista nuevo del rock, no como un artista femenino del rock”.

Marilina bertoldi.jpg

El último cambio que se suma a la lista es el de la nueva categoría de “Mejor álbum en vivo” donde se encuentran nominados el recordado Gustavo Cerati, con el Fuerza Natural Tour (debido a que este álbum se editó a fines del año pasado), La Delio Valdez en el Gran Rex y Ciro y los Persas en el Estadio de River, entre otros nombres.

gustavo-cerati-fuerza-natural-en-vivo-en-monterrey.mp4

Con respecto a las nominaciones para el Gardel de Oro o álbum del año, hay algo que queda más claro que nunca: los artistas jóvenes están pisando fuerte y quienes más nominaciones recibieron son Wos con presencia en nueve categorías, "Conociendo Rusia", en siete y Paulo Lodra, que también compite para el premio máximo.

Resulta irónico recordar la edición del 2018 de estos mismos premios, cuando Charly García era quien recibía el Oro y terminaba su discurso exclamando: “Hay que prohibir el autotune (procesador de audio que permite editar la voz humana)”, pero ahora los artistas que usan esta herramienta son quienes dominan todas las categorías.

charly-garcia-recibe-el-gardel-de-oro-premios-gardel-2018-2952018.mp4

El show se iniciará a las 22 y será conducido por Ale Sergi, el vocalista de Miranda!, y la cantante y actriz Natalie Pérez.

Además, habrá 16 shows en los que se presentarán músicos jóvenes de la escena emergente como "Ysy A", Louta, Angela Torres, Wos, Nicki Nicole y "Conociendo Rusia", pero también aquellos con más recorrido en la industria como Vicentico, Marcela Morelo y León Gieco.