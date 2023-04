Previo a sus shows en Buenos Aires, Bizarrap estrena su propia aplicación

Enigma.art, la plataforma web3 de Hispanoamérica, anunció el lanzamiento oficial de BizarrAPP, una aplicación desarrollada junto al reconocido productor Bizarrap. La aplicación ya está disponible para descarga gratuita en las tiendas de aplicaciones para dispositivos iOS y Android.

BZRP-BANNER.jpg

La aplicación da vida a Bizarrap Social Club, una comunidad del artista donde los fanáticos pueden coleccionar más de 350 cards de diseños exclusivos de las icónicas Sessions del productor argentino.

Dentro de la aplicación se encuentran Sagas que contienen cada uno de los lanzamientos y se pueden adquirir cards comprando paquetes o jugando diariamente a trivias o mini juegos. A medida que los usuarios completan las Sessions y Sagas, avanzan de nivel y participan por premios y beneficios exclusivos como entradas a sus shows, más cards y merchandising, entre otros.

BizarrAPP contará con 4 distintos niveles que los usuarios deberán ir superando para poder acceder a diferentes tipos de premios y beneficios.

BZRP-APP.png

Días atrás, el artista global que viene de agotar 3 Hipódromos en tiempo récord y de alcanzar 4 récords Guinness con su reciente Session #53, anticipó la noticia en el marco de una entrevista realizada durante “Experiencia Endeavor Sub20”. Durante el último panel del evento, Bizarrap le confirmó a Martín Migoya CEO de Globant, que pronto todos podrán conocer la BizarrAPP.

“Hace dos años, más o menos, hice el anuncio de una de las Sessions, la de Eladio Carrión, con un álbum de figuritas en el cual estaban todas las Sessions. La gente me empezó a pedir que las haga de verdad. No pensaba hacerlo, no me gustaba mucho la idea de hacerlo físico. Cuando empecé a conocer a Globant y Enigma, hace un año y medio, ahí surgió la idea de nuevo de hacer el álbum, pero digital”, afirmó el creador de las icónicas Music Sessions.

SaveInsta.App - 2590429361527062508.mp4

Los seguidores de Bizarrap ya pueden seguir las novedades visitando el sitio web de Bizarrap Social Club o las redes sociales como Twitter, Instagram y Discord. Este último es predilecto para poder participar de los premios y concursos por regalos diarios y semanales y poder interactuar entre los usuarios de la comunidad de Bizarrapp.