La semana pasada Fantino ya había tenido un leve cruce con Simón, pero el lunes las diferencias entre ambos siguieron escalando a un punto que pareció irreversible. "Me gustaría saber qué hago yo con respecto a lo que hacés vos. Porque leí una declaración tuya en la semana que decís: 'Fantino hace otra cosa diferente a la mía'. ¿Qué hago yo? ¿Tengo una carnicería? ¿Tengo una panadería? ¿Qué hago yo?", lanzó Fantino, molesto por una entrevista que Simón concedió al medio digital Enganche.

Frente a estas preguntas, Simón, quien suele mantenerse alejado de los escándalos, respondió con incomodidad: “Si vos creés que yo te ninguneo, vos tenés que hablar con la producción o me lo decís a mí, y si vos creés que te ninguneo, yo no tengo nada que hacer acá. No tengo nada que hacer”.

Y agregó: “Vos conducís, como lo dije en la nota, de la mejor manera”; un elogio que Fantino no se tomó de la mejor manera. "¿Yo no hago periodismo conduciendo? Vos creés que yo cuando entrevisto a Sarlo... Cuando yo entrevisto a Adolfito Cambiasso y el tipo me cuenta su angustia de tener un patrón que lo maltrataba, ¿es periodismo o es más periodismo medir con un dato quién le pega más fuerte a la pelota?", interrumpió el ex Animales Sueltos.

Ante este descargo, Simón intentó desarrollar porque siente que sus estilos son tan antagónicos: “A lo que yo me refiero cuando voy por otra calle es que yo voy a veces con un dato que vos no sé si lo despreciás o lo subestimás o no lo considerás. Buscar un dato no es hacer periodismo bien o mal. ¿Entendés? A eso voy: yo voy por una calle con algunos datos que vos te sorprendés, que no es la calle que vos transitás porque no te gusta y tenés todo el derecho de subestimar o despreciar el dato. Has sido muy exitoso sin usarlo. No te quiero imponer”.

Discusión entre Fantino y Simón

Hace siete días, ambos periodistas ya se habían enfrentado cuando se debatió sobre la forma en la que juegan los equipos de Diego “El Cholo” Simeone”. Para sostener que los resultados obtenidos por el entrenador del Atlético Madrid eran producto de un fuerte trabajo, Simón se apoyó en estadísticas y eso pareció irritar a Fantino. “Me la hacés tan difícil”, soltó el conductor.

Después de esta nueva discusión, y un amague por parte de Simón con la posibilidad del ciclo, ESPN FC parece haber encontrado la “pica” más atractiva para los televidentes.

ADEMÁS:

Maradona a Macri: "Tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones"