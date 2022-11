Rating récord del partido Argentina vs. México en la TV Pública

El partido entre las selecciones argentina y mexicana subió una décima en comparación el que jugara el combinado nacional contra Arabia Saudita.

Los otros canales

Para la nueva emisión el programa, Mirtha Legrand, quien recientemente fue condecorada con la Legión de Honor de Francia, recibió en su mesaza a Solita Silveyra, Valeria Mazza, Costa, Jorge Dotto y Jorge Macri.

Por su parte, los invitados de Andy Kusnetzoff en Podemos Hablar fueron: Marcelo Polino, Nancy Pazos, Mariana Genesio Peña, la ahora ex jugadora de Gran Hermano Lucila “Tora” Villar y Sabrina Carballo.

En la competencia directa, Podemos Hablar quedó arriba de La Noche de Mirhta con 8.7 ante los 5.8 que consiguió el ciclo de Mirtha Legrand. En el promedio, el programa de Andy Kusnetzoff promedió 8.0 y la mesaza 5.6.

En El Nueve: Implacables 1.1, La Divina Noche 0.8, Nara que ver 0.7, La Tarde del 9 0.5. En América: Secretos Verdaderos 1.0, América Noticias 0.9, América Top Ten 0.7, Pasión de Sábado 0.6. En Telefe: PH, 8.0, Pluto TV presenta: espiamos lacasa 4.6, Casados con Hijos 42, Bien Nacional 3.4, Los Simpsons 3.2. Net TV: Las Rubias 0.5, Editando Tele 0.4, Como Todo 0.3.

Los cinco primeros

Mundial Qatar Argentina vs. México (TVP) fue lo más visto del día con 34.2 puntos de rating. Mundial Qatar post Argentina vs. México (TVP) se alzó con el segundo lugar con 18.5 puntos. A su vez, el tercer lugar se lo llevó Mundial Qatar previa Argentina vs. México (TVP) con 18.0 puntos. El cuarto lugar quedó para La tarde del Mundial (TVP) con 11.6 puntos, y en el último lugar para Mundial Qatar Francia vs. Dinamarca con 10.8 puntos.

El Nueve, lo más visto fue Vivo para VOs con 1.3 puntos. En l Trece, La Noche de Mirhta fue lo más visto con 5.6. En América, Secretos Verdaderos cosechó 1.0 puntos y se posicionó como lo más visto de la señal. En la TV Pública, el podio quedó en manos de Argentina vs. México con 34.2 y en Net TV, Las Rubias llegó a 0.5 puntos. Esmeralda obtuvo 0.1.