Roberto Castillo habló sobre la propuesta de casamiento con Cinthia Fernández

La pareja estuvo en LAM contando detalles de la propuesta. “Tuvimos el viaje con la familia, con las chicas, yo sentí que quería hacerlo y lo hice. Escuché que mucha gente hablaba de los tiempos, cada uno hace las cosas cuando las siente. Hasta ella se sorprendió. Lo habíamos hablado pero muy por arriba, en las primeras salidas. Ella sostenía que no, escuchaba lo que ella decía mediáticamente. Yo asumí el riesgo de preguntárselo”, contó el abogado.

“Desde siempre la vi como una mujer para construir, después el casamiento o no, para cada uno tendrá un significado. Desde el primer día que la conozco no la veo para salir. Yo lo decidí el segundo día, que la veníamos pasando muy bien. No fui con la idea en la cabeza. El anillo lo compré en el hotel, lo primero fue decirle a mi hija más grande, para ver cómo lo tomaba, si ella quería participar de la situación o no. Y hablé con las hijas de Cinthia también, les dije que quería ponerme de novio con su mamá, que yo consideraba que era para toda la vida. Dejé que después ella (Cinthia) haga lo que tenga que hacer con sus hijas”, explicó Castillo.

El abogado utilizó un servicio del hotel, que ofrece cenas románticas en la playa y acondicionó todo el espacio para hacer la gran propuesta. “Primero armé una cena. Yo organicé todo de un día para el otro, pedí que dejaran la playa vacía, había que buscar el horario, el día, que no llueva. Cinthia recién sospechó cuando vio a las hijas bañadas y vestidas. Estaban impecables. Yo les dije que contaran que se querían ir a la habitación, que nos querían dejar solos. Corrí el riesgo (de que no lo dijeran)”.

“En realidad 7.15 iba a sonar un tema que teníamos en común, e iban a venir las chicas, pero ellas se me adelantaron. Entonces las vi venir y tuve que apurar lo que iba a decir. Y yo llevaba un saco a la playa, y ella me había dicho ‘para qué lo llevás’, yo tenía el anillo dentro del bolsillo. Y en un momento empiezo a tantear y no encontraba el anillo. Después vi a las nenas que venían corriendo y apresuré todo”, relató Castillo.

Ambos son padres de tres nenas de relaciones anteriores y no descartan la posibilidad de buscar un hijo en común. “Nos gustaría el varón”, reveló Cinthia, que aseguró que su obstetra es genetista y puede hacer que eso suceda.