Rod Stewart se sacó una foto con la Copa y Chiqui Tapia y habló sobre Lionel Messi

El Chiqui llevó la réplica del trofeo obtenido en el Mundial de Qatar 2022 con la que el intérprete de 78 se sacó un par de fotografías dentro del vestuario. Además, el máximo mandatario de la AFA llevó un banderín y una casaca de la Albiceleste con la 10 en la espalda y su nombre. "Sos el quinto Stone", le dijo el sanjuanino.

Durante el recital en GEBA, Rod Stewart pasó imágenes del penal de Gonzalo Montiel contra Francia que decretó el título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y los festejos que se dieron en el país."Son los ganadores de la Copa del Mundo. Está en mi corazón, Messi", expresó antes de cantar 'You Are My Heart'.

Embed Rod Stewart pasó el penal de Montiel y los festejos en la pantalla principal. Un verdadero crack. pic.twitter.com/9jH7DXuLLZ — Alan Navarro (@nvralan) October 5, 2023

Rod Stewart cantó por sexta vez en el país. Como en su última visita de 2018, fueron exclusivamente grandes éxitos, sin ninguna canción de sus últimos discos. Y, como tema final, fuera de lista, parte de su coro cantó Don’t Cry for Me Argentina, aunque la verdadera sorpresa fue ver a Stewart con los ojos llenos de lágrimas al terminar la canción. A los 78, sigue sabiendo cómo entretener a un público.

Por otro lado, Rod estuvo en el país cuando se desarrolló el Mundial 78' y vio dos partidos: el debut de la Argentina contra Hungría, que fue victoria por 3-1 del equipo de César Luis Menotti (que luego sería campeón) en cancha de River y al día siguiente se trasladaron a Mendoza para ver Escocia - Perú, encuentro en el que se impusieron por 3 a 1 los peruanos.