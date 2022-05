Se casan Christian Sancho y Celeste Muriega

A través de una entrevista al programa Intrusos (América) Muriega confirmó lo que pasó que en plena función teatral: "Él me dice: ¿Vos te casarías conmigo? Y ahí obviamente sin dudarlo le dije que sí."

La morocha contó que le dijo: "¿Vos me estás tanteando o me lo estás preguntando de verdad? Y él me dice: 'Quiero saber porque, en caso de que vos quieras, yo también me quiero casar con vos'".

Mientras ella espera la propuesta formal con anillo incluido, Sancho anunció que primero realizarán el compromiso en el último trimestre del 2022, luego de terminar la gira con Sex, y que eso funcionará como "simulacro" para lo que vendrá el próximo año.

La historia entre ellos comenzó en febrero como un apasionado romance de verano de dos compañeros de teatro, siguió con una rápida convivencia y todo indica que terminará en casamiento.

Celeste Muriega y Christian Sancho se mostraron muy felices durante la nota que terminaron sellando con un beso para las cámaras.

Ante la posibilidad de ser padres, Christian le había comentado al programa Implacables (El Nueve): "Estoy abierto a esa posibilidad. ¡Me encantaría! De hecho, para mí el estado más lindo que me ha pasado en la vida fue cuando estuve en familia. Y cuando estoy acompañado. Así que sí”.

Y sobre Celeste en ese rol opinó que “no me cabe ninguna duda de que va a ser una gran madre. Es una muy buena persona y seguro va a ser una gran madre. Es muy generosa y está muy pendiente del otro. Y si está tan pendiente de mí, ni me quiero imaginar cuando tenga un hijo”.