Se entregaron los Martín Fierro a la Radio 2022 - 2023

La ceremonia se realizó en el predio de La Rural de Palermo y fue transmitida por América TV, con la conducción de Karina Mazzocco y Fernando Dente.

En la apertura de la ceremonia de premiación, el presidente de Aptra, Luis Ventura, destacó la realización de la primera entrega de los premios a la Radio en modo separado de la TV, destacando que "la radio está más viva que nunca".

El primer Martín Fierro se otorgó a "Eternamente Beatles" como Mejor Programa Musical. Por su parte, el premio Mejor Operador se lo llevó Eduardo Seisdedos de "No todo está dicho" que se emite por La 100.

Como siempre, el momento más esperado de la noche fue la entrega del Martín Fierro de Oro, que este año fue doble ya que se entrego tanto para AM como para FM.

En primer lugar se entregó el premio para la radio FM y con gran emoción los conductores anunciaron: "El primer Martín Fierro de Oro de la noche se lo lleva Santiago del Moro”.

“Hay tantas madrugadas, tantos días levantándome sin dormir acostándome tan tarde y tan aturdido por todo, y cada vez que se me vuelvan un poco los patos lo que pienso es en ese pibe de 12 años cuando iba a hacer radio. Le quiero agradecer a mucha gente que respeto que está acá, hay pop en la radio y en especial a todos mis compañeros, a cada uno, que me hacen cada día mejor persona. La radio es equipo, sin equipo no hay absolutamente nada. Amo la radio, gracias a la gente de La 100. Aguante la radio, carajo”, expresó el primer ganador en su discurso.

Luego, llegó el turno de la AM y nuevamente a dos voces Karina y Fer Dente comunicaron que el segundo Martín Fierro de Oro era nada más y nada menos que para Nelson Castro.

“Fue una emoción muy grande, felicitaciones a Santiago del Moro y gracias por el cariño que todos me dispensan. Quiero mandarle un saludo a Jorge Lanata, te necesitamos bien. Quiero decir dos cosas nada más, primero me conmueve verlos a todos ustedes aquí hasta el final de la ceremonia porque es un ejemplo de lo que es la radio, un nivel de convivencia los que pensamos a,b,c, d o e, saludándonos y respetándonos. Este es el mensaje que humildemente quiero dejar en este momento tan emocionante para mí", declaró el periodista al recibir su premio.

"Lanata sin filtro", emitido por Radio Mitre, fue premiado con el Martín Fierro al mejor programa periodístico matutino diario AM. El conductor del exitoso espacio, Jorge Lanata, no pudo asistir a la entrega por estar hospitalizado,

-Programa vespertino diario AM

Crónica de una tarde anunciada (Radio Rivadavia)

-Programa vespertino diario FM

Pasaron cosas (Radio con vos)

- Trayectoria periodística

Chiche Gelblung (Radio Del Plata)

-Labor periodística femenina 2022

Mariana Contartesi (La Red)

-Labor periodística femenina 2023

María O’Donnell (Radio con vos)

-Labor periodística masculina 2022

Ernesto Tenembaum (Radio con vos)

Conducción Masculina para Daniel López

El destacado periodista y locutor Daniel López fue premiado con el Martín Fierro a la Conducción Masculina, por su labor en Radio Continental .

-Programa de interés general en AM

Bravo Continental (Radio Continental)

-Labor conducción femenina en AM

Cristina Pérez (Radio Rivadavia)

-Cobertura del Mundial 2022

Radio La Red

María Esther Sánchez recibió el premio a la trayectoria

Los Martín Fierro de Radio reconocieron el aporte a la radio y la trayectoria de María Esther. "Sos un ave fénix", expresó Teté Coustarot al presentarla.

-Servicio informativo 2023

El rotativo del aire (Radio Rivadavia)

-Locución femenina)

Nora Briozzo (Del Plata)

En el rubro Columnista de Espectáculos la elegida fue Marina Calabró y el premio le fue entregado por Flor de la V.

-Programa nocturno diario

Blackie Night (Blackie)

-Programa semanal AM y FM

Domingo 910 (La Red)

-Programa deportivo

Súper Mitre deportivo (Radio Mitre)

-Cultural y educativo 2022

-Libros que muerden (AM 1110)

-Cultural y educativo 2023

-Historias del Colón (CNN Radio)

-El ojo del arte (Radio Metro)