Sofía Aldrey habló sobre su separación de Fede Bal: "Puedo dormir tranquila"

"La Justicia dijo lo que tenía que decir. En lo mediático dicen lo que tienen ganas de decir, pero yo sé lo que pasó en la realidad y sé lo que dijo el juez en su fallo. Básicamente, dijo que no ha lugar al planteo que se estaba haciendo. No estoy acostumbrada a esta exposición a que estén opinando de mi vida. Y todo se extendió por el tema judicial. Si no, se hubiera terminado en una o dos semanas, como tantos otros temas", detalló Aldrey.

"Yo sé lo que pasó, qué es verdad y qué es mentira. Y yo puedo dormir tranquila porque yo nunca mentí. Vayan a preguntarles a los demás", agregó Sofía en relación a cómo la panelista Estefi Berardi negó haber tenido un romance con Fede Bal.

"Yo nunca tuve ningún problema personal con ella y ella sí conmigo. Pero si yo tuviera que agarrármela con cada una de las minas de los chats no me alcanzan las horas de los días, de la semana, del mes... ¡Nos quedamos acá hablando hasta mañana! Había tantos chats y leí tantas cosas horribles que no me quiero acordar" explicó.

Además, la nieta del empresario millonario Florencio Aldrey, le dedicó unos minutos a la supuesta adicción al sexo de su ex novio Fede Bal: "Lo que el tiene no es un problema médico. La adicción al sexo es un problema grave y la gente termina internada. Pero él no tiene adicción al sexo, y lo contaban tomándolo a risa... Yo no estoy acostumbrada y en esto mediático, se lo toman a chiste y a mí me duele, porque fue mi vida y yo la pasé muy mal cuando sucedió todo esto".

Aldrey cerró la nota hablando de su exsuegra, Carmen Barbieri: "Nunca volvimos a hablar ni me escribió. Al principio lo esperé, porque la quiero un montón. Ella estaba ahí ese fin de semana, pero es parte de su vida, lo toman con humor negro, se ríen".