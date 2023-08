Sofía Jujuy Jiménez contó por qué rechazó a Neymar cuando quiso conquistarla

Una de ellas llamó la atención por tratarse de una supuesta relación amorosa con Neymar, el popular jugador brasileño que actualmente juega en el PSG, en Francia.

“¿Por qué no le diste bola a Neymar?, ¿es medio gato?”, preguntó Dente, y la modelo respondió: “Me da la sensación que sí, que hace eso, que tira y tira. Mensaje directo en Instagram, ¿será él? Siguió mandando y en un momento respondí, me pasó su whatsapp y yo ‘¿what?’ no falo portugues, no comprendo. Como que me dio cosa, yo estaba iniciando otro vínculo. Me asustó”.

Lo cierto es que en este momento está soltera, luego de una desilusión con su última relación con el polista Bautista Bello, que fue fotografiado con otra chica en un boliche de Río de Janeiro, en Brasil.

La modelo había viajado a Croacia para participar de un reality show, que la mantuvo encerrada y sin acceso a su teléfono celular ni mucho menos a las redes sociales. Por eso el impacto fue más grande cuando salió y se encontró con la traición.

Pero horas después de su video, “Jujuy” inició sus vacaciones y compartió un descargo con sus seguidores de Instagram, donde reveló que con su novio están pensando en tener hijos.

A la modelo le sobran candidatos. Antes de entrar al estudio a grabar su participación en Noche al Dente, un turista se paró a admirar su belleza: “Se me acercó un chico alto, rubio, re lindo, que me preguntó si hablaba inglés. Me dijo que era ucraniano y cuando le dije que sí me dijo ‘qué linda que sos, sos muy bella’. Después nos saludamos y mi peluquero, que estaba viendo todo fue a darle mi cuenta de Instagram. Capaz que este programa me va a traer suerte”.

Por último, Dente le preguntó si volvería a salir con un señor mayor y su respuesta fue contundente: “Definitivamente, no. Depende en qué momento de tu vida está la diferencia de edad, pero en mi caso yo tenía 20 y el otro, 40, y no daba”, en referencia a su relación con Guillermo “El Pelado” López.