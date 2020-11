Spike Lee prepara un musical sobre el Viagra

El director estadounidense, Spike Lee prepara un musical sobe el descubrimiento del Viagra. Todavía no se conoce el reparto y el titulo de la obra.

Spike Lee unió su nombre al de Pfizer (la farmacéutica que patentó su vacuna contra el coronavirus) y el Viagra (una pastilla que buscaba tratar la hipertensión arterial y la angina de pecho pero se descubrió que era eficaz para inducir erecciones y se le dio esa prescripción), animándose a dirigir un musical a partir del artículo "David Kushner: "The Untold Story of the Guys who Launched Viagra" (La historia no contada de los chicos que lanzaron Viagra), publicado por la revista estadounidense Esquire en 2018.