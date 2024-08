Survivor: Fiorela fue la primera eliminada tras la unificación

Embed

La votación fue unánime entre los integrantes del ex campamento Sur, mientras que Inés y gran parte de los jugadores ex campamento Norte votaron a Martín Colli. Sin embargo, Fiorela no se sorprendió por el resultado: "Me lo esperaba, siento que era una muerte anunciada... Era confirmado, se lo dije a mis compañeros que sí tenían que elegir a alguien para eliminar iba a ser yo". La joven de 32 años consideraba que era un peligro para las mujeres que quedaban en el sur y que su eliminación era lógica.

En la primera prueba de inmunidad de la etapa unificada de "Survivor, Expedición Robinson", los participantes se enfrentaron en un desafío de equilibrio y habilidad. Divididos en dos grupos, debían caminar hacia atrás sobre un tronco estrecho, manteniendo el equilibrio y evitando caer. La prueba se fue complicando con el tiempo, ya que debían transportar objetos de un lugar a otro sin perder el equilibrio. Finalmente, Iván e Inés se coronaron como los ganadores, obteniendo los collares de inmunidad que les protegerían en el próximo Concejo Tribal.

image.png

A raíz de la eliminación de la eliminación de Fiorela Fraccaro, su compañera Malena Kerschen, se mostró sorprendida y triste por la eliminación "Me dolió, no contaba con que echaran a Fiorela... Ella era como mi hermana acá adentro". Juan Pablo Busilachi también manifestó su sorpresa "Pensé que me iba a ir yo... Fiorela o yo, éramos los más fuertes, los que teníamos más influencia en el grupo".