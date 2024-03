The Calling: una llamada a la mejor música alternativa

La cita será el 28 de mayo, en la Sala Sinpiso, de GEBA (Julio Argentino Noble 4100) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

The Calling es una banda de rock alternativo -de renombre internacional- que se formó en Los Ángeles, California, a finales de los años 90. Está liderada por el carismático cantante y guitarrista Alex Band, la banda cautivó al mundo con su emblemático éxito "Wherever You Will Go" en 2001, que alcanzó los primeros puestos en múltiples listas de éxitos globales.

Con una alineación que también incluía a los talentosos músicos Aaron Kamin (guitarra líder), Sean Woolstenhulme (guitarra rítmica), Billy Mohler (bajo) y Nate Wood (batería), The Calling conquistó corazones con un sonido distintivo y letras muy emotivas.

Tras el éxito arrollador de "Wherever You Will Go", la banda editó otros éxitos como "Adrienne" y "Could It Be Any Harder". A pesar de una pausa temporal y algunos cambios en su alineación -después de "Two", su segundo álbum (2004), The Calling mantuvo su influencia en la escena del rock alternativo.

A lo largo de los años, los miembros originales de The Calling han seguido explorando su pasión por la música, participando en proyectos musicales independientes y ocasionalmente reuniéndose para presentaciones en vivo y giras. Su música continúa resonando entre fans de todo el mundo, dejando una marca indeleble en la historia del rock moderno.

Con gran nostalgia millennial, la banda norteamericana vendrá al país a presentar lo mejor de sus 28 años de trayectoria, el martes 28 de mayo, en la Sala Sinpiso, de GEBA (Julio Argentino Noble 4100) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.