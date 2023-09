Tras no ser invitada al quince de su hija, Nicole Neumann realizó un duro posteo

“Es cierto que con la mamá no quiere hacer nada pero con Fabián y Mica, sí. Serán 60 invitados en total y la fiesta será de día. Entre familiares, amigos y compañeros del colegio, serán 60 las personas que se reunirán para celebrar su fiesta de 15”, aseguró el entorno de la joven.

Hace algunas semanas, Cubero aseguró que su hija estaba preparando una celebración para el próximo 18 de octubre, cuando cumplirá sus 15 años. “Ella es medio especial, no le gustan las fiestas. No le gusta ser el centro de atención. Quiere hacer algo más en familia, de día, con más juego con sus compañeros y amigos. Le vamos a organizar un buen cumpleaños, pero no quiere fiesta”, contó en Intrusos (América TV).

El duro posteo de Nicole Neumann mientras sigue el conflicto con su hija

Lo cierto, es que, en las últimas semanas se supo que la joven decidió no invitar a Nicole a su fiesta, y esto tendría a la modelo con el ánimo destruido.

“Esto Nicole lo está viviendo con mucha tristeza, el círculo dice que es así porque su primera hija y hay muchas cosas”, fueron las palabras de la conductora del programa de espectáculos, Flor de la V.

De hecho, lejos de ocultar sus emociones, la modelo colgó en sus redes sociales una fuerte reflexión acerca de los vínculos y el amor entre las personas. "Si usted ha sido brutalmente roto, pero todavía tiene el valor de ser gentil con los demás, entonces usted se merece un amor más profundo que el océano".