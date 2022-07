Joseph Quinn cuenta Anecdota en lo de Jimmy Fallon Eddie Munson de Stranger Things.mp4

Quinn vive en Gran Bretaña y tuvo que tomarse un avión para ir a los Estados Unidos al programa conducido por Jimmy Fallon. "Casi no logro llegar. Me llevaron a... supongo que podrías llamarlo un calabozo. Me pidieron que esperara allí durante unos 20 minutos y luego me llamaron hacia otro escritorio”, le dijo al conductor del ciclo.

“¿Qué está haciendo en los Estados Unidos, señor?”, afirmó el actor que le comentó la persona de Migraciones que lo detuvo. “‘Estoy aquí para conocer a Jimmy Fallon en The Tonight Show’, dije. No me creyó”, agregó entre risas.

Entonces, otro oficial de Migraciones se dio cuenta de quien era. "Deja a Eddie en paz", le exclamó a su compañero, en referencia al personaje que interpreta en Stranger Things, uno de los más destacados de la cuarta temporada de la serie de Netflix.

"¿Sos Eddie Munson?", le preguntó la persona que lo retenía. "Me preguntó si volvía la próxima temporada. Yo estaba como ‘no sé' y él dijo ‘más te vale’ y me devolvió el pasaporte’”, sostuvo, lo que causó la risa de todo el estudio.

¿Efectivamente estará Eddie en la temporada cinco de Stranger Things? Habrá que esperar unos cuantos meses para saber la respuesta.