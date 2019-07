Para la actriz que protagoniza el éxito de la cartelera porteña Departamento de Solterojunto a su pareja Nicolás Cabré, será una prueba de fuego en el rubro de la conducción, en un canal líder en audiencia. Por ese lugar pasó en el verano Jimena Barón que supo mantener la performance del rating.

La única que no tuvo esa posibilidad fue la ex panelista Nicole Neumann, quien siempre pidió a Lozano y producción que le dieran la chance de asumir la conducción cuando se ausentaba Lozano. Pero no se le dio y Nicole, ni lerda ni perezosa, pegó el portazo y se pasó al ciclo matinal de El Trece Nosotros a la Mañana con la conducción de El Pollo Alvarez.

Laurita reemplazará a Lozano por una semana y arranca hoy en la conducción. Los invitados serán, entre otros, Solita Silveyra y mañana estará el matrimonio conformado por Arturo Puig y Selva Aleman.

Ayer Vero Lozano hizo la presentación al aire de su reemplazante y la recibió con un gran aplauso. Laurita, parodiando al rol discutido de Nicole, preguntó a los panelistas presentes si alguno pensaba faltar ante su presencia. En la franja de las 14.30 Vero se enfrenta a Mariana Fabbiani con el ciclo El Diario Mariana (El Trece), en una pelea pareja donde se alternan en el primer lugar del rating de la primera tarde.