“Un poco de todo porque la vida a veces te sacude”, escribió la animadora en Instagram, junto a unas fotos de sus vacaciones.

“Estoy bien, no dolor. Lunes veo al doc y me dice cuando me opera de los talones. Gracias por las lindas energías. Las feas, espejito y rebote”, lanzó, la animadora quien mostró cómo hace reposo y su hija, Antonia, como su pareja Corcho Rodríguez, la miman.

De inmediato, la publicación se pobló de mensajes de aliento y buenos deseos para la conductora, entre los que se destacaron los de Claudia Villafañe, Nancy Dupláa, Mery del Cerro, Darío Barassi, Zaira Nara, Julieta Ortega, Florencia Raggi, Soledad Fandiño, Celeste Cid, Diego Poggi, Matías Martin y Nicolás Cayetano Cajg y Roberto Moldavsky, entre otros.

Luego la conductora compartió con sus seguidores cómo su marido le armaba una silla ortopédica para poder ducharse. “Corchi el constructor”, lanzó con humor, junto a una foto en la que aparece él concentrado armando las partes y ella, luciendo su pierna enyesada y su silla de ruedas.

Verónica Lozano se accidentó en el centro de esquí Aspen Snowmass. Se trata de uno de los complejos más importantes de Colorado, Estados Unidos y desde su página web asegura contar con los mejores profesionales de la industria para disfrutar de cualquier elevación, como así también para divertirse con las mayores atracciones para cuando cae la noche.

Este año se está conmemorando el 75° aniversario desde que la inauguración de la aerosilla más larga del mundo de aquel momento, temporada 1946/1947, que convirtió en Aspen en el centro de esquí favorito por los amantes de los deportes invernales.

Cabe señalar que el de Lozano no ha sido el único accidente ocurrido en el lugar. En 2014 falleció un hombre de 47 años, llamado Jeffrey Beadle, que fue encontrado con múltiples lesiones en el pecho en una zona de esquiadores de expertos y no llegó a ser reanimado. En 2020, en tanto, una mujer con discapacidad de 33 años, de nombre Allison Nicola, demandó al complejo luego de caer de una aerosilla a 5 metros de altura y sufrir lesiones permanentes.