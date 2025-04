Video: la primera imagen del reencuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

video.mp4

Los videos se hicieron virales y ellos ya estarían dispuestos a mostrarse otra vez juntos, a pesar de no haber anunciado una reconciliación.

El pasado fin de semana, Tini y De Paul fueron vistos cenando en Ibiza junto a los jugadores de la Selección; Nahuel Molina, Julián Álvarez y sus respectivas parejas.

Todo indicaría que la pareja se tomó unos días fuera de Madrid para disfrutar de las cálidas temperaturas de las playas de Ibiza, junto a sus otros amigos futbolistas.

Según trascendió, luego de compartir una cena con sus amigos en Ibiza, la cantante comenzó a seguir nuevamente a Rodrigo de Paul en Instagram, luego de haberlo dejado de seguir en mayo del año pasado tras anunciar su separación.

Esto podría ser un indicador de que, en cualquier momento, la cantante y el futbolista blanquearían su relación frente a sus millones de seguidores.

Tini Stoessel y su salud mental: “Sigo en tratamiento con mi psiquiatra”

Durante una charla con Dominique Metzger para Telenoche, la cantante habló sobre su salud mental, un tema en el que hizo foco en los últimos años y que desarrolló musicalmente con su álbum “Un mechón de pelo”.

“Obviamente que sigo en tratamiento con mi psiquiatra, con mi psicóloga, pero ya mucho mejor desde lo que me había pasado al día de hoy, mejorando en todos los aspectos y eso me tiene súper contenta, pero también creo que forma parte de la vida y hoy lo entiendo desde ese lado y hoy tengo un montón de herramientas y entendimiento sobre el tema, entonces lo abordo desde otro lugar, pero nada, como forma parte de mi vida y también entiendo que no tiene nada de malo hablarlo, contarlo”, dijo Tini.

“Lo mejor que me pasó en ese momento fue poder verbalizarlo, poder saber que había personas que estaban ahí para escucharme y para acompañarme y que yo no estaba loca, simplemente estaba pasando por un momento que le puede pasar a cualquier persona y también entender que me podía pasar a mí teniendo éxito o teniendo dinero, teniendo una familia recontra conformada, pero es una enfermedad mental que te ocurre teniendo éxito o no teniendo éxito y le puede pasar a cualquier persona”, aclaró la artista.

“Frenar fue recontra necesario y también es importante que la gente entienda que si le pasa, puede tomarse un tiempo para curarse, para sanarse, para hablar, para contar con gente que sabe que puede agarrarle la mano, que no estás solo tampoco, que no estás loco. Era eso o yo en ese momento que el final sea otro, y te lo digo así, y yo no quería seguir así. Entonces fue necesario entender, amigarme con un montón de cosas que forman parte de mi intimidad seguramente para el resto de mi vida y para la gente que me quiere, poder sincerarme con un montón de cosas y entender que todo forma parte de la vida y todo te va haciendo quien sos y también quien elegís ser a partir de esas heridas”, remarcó la cantante, que dijo que hoy está “muy feliz”.