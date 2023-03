Vuelve "La Peña de Morfi" a Telefe

Captura de pantalla 2023-03-17 a las 11.49.01.png

Jey Mammon compartió en Instagram una foto junto y escribió: "Volvemos y estamos muy felices porque volvemos a abrir las puertas de la casa de la música. Vuelve la comida, vuelven los amigos, vuelve la familia. La música está en casa. Vuelve La Peña de Morfi. Acá estamos con nueva temporada los invitamos a descubrir lo nuevo. Y a dejar de extrañarnos!!!! Este domingo los esperamos desde las 11:30 por @telefe"".

La Pena de Morfi.mp4

Serán de la partida Santiago Gorgini y Rodrigo Cascón, que pese a su lesión en “The Challenge” formará parte del desafío global del reality de MTV.

El 11 de marzo se cumplió un año de la muerte de Gerardo Rozín, el creador de "La Peña de Morfi" y su familia dio a conocer una emotiva carta en donde el productor y conductor se despedía.

image.png

La carta de Rozín

"Paso a decir que me voy contento. Que tengo una hija de diez y un hijo de veinte, y me estoy por morir sabiendo que les dejo la seguridad de que fueron amados. Muy amados. Tienen valores para abrazar y para discutir, pero no arrancan sin ideas. Es un montón. Hemos sido gente de reír mucho, disfrutamos de la ironía y no del sarcasmo. Nos quedaron muchas gracias por hacer juntos, pero se sabe que estas despedidas dejan espacios vacíos.

Estoy sonriendo. Lloré siempre, pero frente a lo inevitable, lo que llegará en poco tiempo, no me siento con derecho a la queja.

No es que no reconozca mis defectos, sino que errores comete todo el mundo y siento que estuve más en el equipo de los buenos que en el de los otros. Tengo algunos orgullos: en la televisión comercial pude hacer ciclos vinculados a los derechos humanos sin que nadie me lo pidiera, buscando esos espacios en la nube del entretenimiento. Y creo que produje algunos momentos emocionantes y graciosos.

Amé de verdad a las parejas que tuve. Y tuve el don de hacer reír mucho a mis amigos. No soy creyente, no me llevo nada, pero les dejo las carcajadas que les arranqué. Soy una de las personas que más los ha hecho reír. Es otro de mis grandes orgullos.

Puedo agregar algunos chistes al respecto pero ciertamente no estoy de humor. Perderlas y perderlos me duele tanto como saben.

Si alguien me extraña en cualquier canción rosarina o uruguaya, en el saxo de Charles Lloyd, en Bowie o en la fe que canta Montaner me van a encontrar. Siempre.

Crecí en los ochenta y me siento obligado a expresar algunos principios una conducta muy en boga por aquellos años: soy judío, socialdemócrata y de central. Ah, en Qué bello es vivir siempre los estoy esperando para compartir una película juntos. Igual, si ven que no aparezco, arranquen a verla ustedes.

Poco para agregar, más por falta de tiempo que de ideas. Digamos que hemos compartido tres temporadas muy decentes y que soy feliz por irme sabiendo que las que producirán ustedes serán aún mejores".

Gerardo