Agropecuario e Independiente Rivadavia mandan... por ahora

Los tantos del conjunto sojero fueron de Diego Diellos (7m. ST) y Alejandro Melo (49m. ST), al tiempo que Esteban Obregon (10m. ST) puso el empate parcial para el equipo de Mataderos.

Agropecuario lidera su zona con 42 puntos y esperará mañana por el resultado de de Almirante Brown (41) en su visita a Flandria (23).

En la Zona B, el líder Independiente Rivadavia de Mendoza (47) puso en riesgo el primer lugar, tras empatar con Atlanta 1 a 1 en su estadio Bautista Gargantini del Parque San Martín.

La Lepra se puso en ventaja a los 14 minutos del segundo tiempo a través de Mauro Maidana, pero el Bohemio alcanzó la igualdad en tiempo agregado por intermedio de Alan Aguirre.

LOS NÚMEROS

Zona A

Guillermo Brown de Puerto Madryn 2 (Pino y Fernández)-All Boys 1 (Toloza).

San Telmo 0-Temperley 0

Defensores Unidos 0-Estudiantes de Río Cuarto 1 (Talpone).

Agropecuario 2 (Diellos y Melo)-Nueva Chicago 1 (Obregón).

Alvarado de Mar del Plata 0-Deportivo Morón 2 (Sala y Sosa).

Domingo, a las 15.05, Flandria-Almirante Brown (TyC)

Domingo, a las 15.30, Gimnasia de Mendoza-Guemes de Santiago del Estero

Domingo, a las 17.10, Almagro-San Martín de Tucumán (TyC)

Lunes, a las 21.15, San Martín de San Juan-Defensores de Belgrano (TyC)

Libre: Patronato de Paraná.

Zona B

Estudiantes 1 (Minervino)-Quilmes 1 (Sanabria)

Deportivo Madryn 1 (Godoy)-Ferro 0.

Independiente Rivadavia (Mendoza) 1 (Maidana)-Atlanta 1 (Aguirre).

Domingo, a las 15.30, Mitre de Santiago del Estero-Chacarita Juniors

Domingo, a las 15:30, Villa Dálmine-Deportivo Riestra

Domingo, a las 15:30, Deportivo Maipú de Mendoza-Racing de Córdoba

Domingo, a las 16.00, Atlético de Rafaela-Gimnasia de Jujuy

Domingo, a las 16:00, Chaco For Ever-Tristán Suárez; Emanuel Ejarque

Lunes, a las 18:00, Aldosivi de Mar del Plata-Brown de Adrogué

POSICIONES

Zona A: Agropecuario 42; Almirante Brown y Deportivo Morón 41 puntos; San Martín (T), San Martín (SJ) y Defensores Unidos 37; Nueva Chicago y Estudiantes (RC) 36; Gimnasia (M) 35, Temperley 34; Patronato y Defensores de Belgrano 31; Alvarado 30; All Boys 28; Güemes (SE) 26, Almagro 25; Brown (PM)* 24, Flandria y San Telmo 23.

Zona B: Independiente Rivadavia 47; Deportivo Maipú 45, Chacarita 42; Quilmes 39; Atlético Rafaela 34; Deportivo Madryn y Ferro 33; Brown (A) y Mitre (SE) 32; Riestra 31; Atlanta 29; Estudiantes (BA) 27; Gimnasia (J) y Aldosivi 25; Racing (C) 21; Chaco For Ever 19; Tristán Suárez 17 y Villa Dálmine 16.