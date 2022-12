Alejandro Gómez confirmó que tiene un esguince

"Me quería matar porque me doblé el tobillo feo y no podía seguir mucho más. Prefería que entre otro chico que esté mejor que yo", argumentó el Papu que luego confirmó: "Es un esguince, quedan varios días para recuperar y va a estar todo bien".

El jugador de Sevilla no pudo completar el partido de los octavos de final debido a la lesión (fue reemplazado por Lisandro Martínez) y tendrá hasta el próximo viernes para recomponerse, aunque por lo pronto volvería al banco de suplentes porque Di María regresaría a la titularidad, en caso de que se encuentre óptimo desde lo físico.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló del tema en conferencia y explicó que además de sacarlo por la lesión lo hizo por cuestiones futbolísticas, ya que buscaba "subir a Nahuel Molina y a Marcos Acuña y tener más adelante a Leo y mejoramos esa instancia, así que fue por eso".