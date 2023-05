Almirón: "Esta derrota nos dejará enseñanzas"

"Estábamos mejor que ellos, perdimos la pelota en una jugada en la ofensiva y después vino el penal que pudo atajar de muy buena forma nuestro arquero. Costó acomodarnos tras el penal atajado. Esto nos dejara muchas enseñanzas seguramente", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Y agregó: "El partido que pensábamos se dio. En algunas zonas cuando iban a presionar, Villa, Briasco y Benedetto quedaban mano a mano y no lo aprovechamos, no hubo precisión. Los cambios no fueron tácticos, si no por lo físico. Nos falto de mitad hacia adelante".

A su lado, el defensor Marcelo Weigandt justificó el haberse quedado en el centro que conectó de cabeza Ángelo Rodríguez, la figura del partido, para decretar la victoria por 1 a 0 del conjunto colombiano.

"Fue una jugada donde se ejecuta el penal y luego jugaron rápido y tardamos en acomodarnos. El entrenador en la semana lo va a revisar y lo va a corregir", señaló el defesor.

Boca viajó anoche en vuelo charter para la Argentina y comenzará a preparar el encuentro que tendrá el domingo por la Liga Profesional ante Tigre, en La Bombonera, en el marco de la decimoctava fecha.