Ángel Cappa: "Es exagerado decir que Messi es el mejor de la historia"

"Me parece una exageración porque seguramente Scaloni no vio jugar a Cruyff, a Di Stéfano y más jugadores. No se puede decir eso porque uno tiene una visión limitada", aseguró en diálogo con Radio Marca, haciendo alusión a la frase del DT de la Selección, en la que dijo que "no hay dudas de que es el mejor".

Y añadió: "Que es el mejor de este momento y de esta generación no tengo dudas, pero de la historia no. La historia es muy grande y muy amplia".

En la misma línea, el ex entrenador de River y Huracán dio su top 5 y a Messi lo ubicó en el fondo. "Messi tiene la quinta corona del fútbol mundial con absoluto merecimiento. Después de Di Stéfano, Pelé, Cruyff y Maradona está Messi y este Mundial le consagra como tal", afirmó.

Sin embargo, no dejó de destacar al astro, y las maravillas que está haciendo en la Copa del Mundo: "En la jugada de Messi, que gambetea a uno de los defensores más eficaces del Mundial, tiene el tiempo necesario para levantar la cabeza y ver a Álvarez y darle la pelota. Eso va a quedar para siempre. Dentro de un tiempo no nos vamos a acordar de cuántos goles hizo Messi, pero de esa jugada te vas a acordar siempre".

Por otro lado, Cappa revalidó la clasificación de Argentina a la final: "Se ha conseguido llegar a la final de un Mundial, se ha conseguido jugar bien y se ha conseguido llenar de emoción a un pueblo. Se ha conseguido mucho. Después, bueno, las finales se ganan o se pierden, a veces por detalles, pero ya Argentina ha llegado a varias finales con estos jugadores".

Y en ese sentido, eligió contra quién le gustaría jugar el partido decisivo. "Francia ha jugado muy bien al fútbol, tiene jugadores muy buenos. Mbappé es el futuro, se está preparando para ser la próxima corona mundial. Dembélé, Griezmann que está haciendo un mundial extraordinario, Tchouaméni es un jugador bárbaro... Me gustaría ver frente a frente a Francia y Argentina", opinó.