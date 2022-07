Gabriel Carabajal, con un bombazo desde fuera del área, y Gastón Verón, con un cabezazo bombeado, le dieron la victoria al Bicho en la primera mitad. En el complemento, el equipo de Gabriel Milito dejó venir al de Hugo Ibarra, pero defendió bien y no pasó sobresaltos.

Argentinos hizo lo que tenía que hacer en el segmento inicial. En una cancha corta presionó y no lo dejó jugar a Boca y llegó al gol de la mejor manera. Primero con un derechazo de Carabajal que se metió cerca del ángulo derecho del arco de Agustín Rossi y después con un cabezazo bombeado de Verón, tras un centro del mismo Carabajal.

Boca estuvo completamente confundido. Es difícil descifrar que intentó hacer Hugo Ibarra, que actuó con solo dos volantes y cuatro delanteros. Los mediocampistas -Pol Fernández y Jorman Campuzano- no lanzaron a sus delanteros y tampoco marcaron demasiado.

Por eso el Xeneize dependió mucho de lo que pudiera hacer Exequiel Zeballos, pero el anfitrión le puso una marca escalonada tanto a él como a Villa y los terminó anulando.

Boca casi no llegó y Argentinos estuvo cerca del tercero en el final con un cabezazo de Reniero, completamente solo frente a Rossi, que el Príncipe no le salió bien y se fue desviado. Esa jugada fue una clara muestra de lo mal que defendió la visita.

En el complemento, Boca intentó achicar diferencias. El problema fue que no tuvo ideas y cerró casa jugada tirando centros que no generaron nada. Argentinos siguió siendo ordenado, ahora en defensa, no sufrió y terminó festejando una victoria que lo deja en el escalón más alto, por ahora con Atlético Tucumán.

Para Boca era una magnífica oportunidad de meterse en la pelea pero lejos estuvo de lograrlo y todo parece indicar que de aquí en más apuntará los cañones a la Copa Argentina, más allá que todavía haya mucho camino por recorrer en la Liga Profesional.