Atlético Tucumán se puso en carrera tras vencer a Lanús

Ramiro Carrera, el mejor en el Monumental José Fierro, anotó los dos goles del Decano, el último mediante un disparo desde el punto del penal, y pudo revertir la ventaja inicial que había sacado el equipo orientado por Jorge Almirón con un tanto de Lucas Varaldo.

Embed

Atlético Tucumán fue algo más que la visita durante la primera media hora de juego, pero esa hegemonía no pudo trasladarla al marcador en gran parte por sus carencias ofensivas. Apenas estuvo cerca en una oportunidad y más que nada por un error de Fernando Monetti, resuelto por Matías Pérez.

Menos había hecho Lanús cuando Varaldo, sobre los 34, quebró el invicto de Carlos Lampe con un cabezazo a tres metros del arco tras recibir un centro de Leonel Di Plácido que se desvió en un defensor del elenco tucumano y le quedó servido al delantero de 20 años.

El Decano obtuvo justicia a los 7 de la parte complementaria cuando Carrera, que se había perdido un gol increíble un minuto antes, sacó un fierrazo de 25 metros que Monetti alcanzó a desviar pero la pelota dio en el travesaño y picó adentro para decretar el empate tucumano.

Y otra vez apareció Carrera, la figura del partido, para generar el desnivel. Sobre los 33 le tiró un caño a Tomás Belmonte y al ingresar al área fue desviado por Matías Pérez. Como si fuera poco concretó el penal y le dio la victoria a su equipo.

Tres puntos vitales se llevó el Decano, que con el triunfo escaló algunas posiciones en la tabla de promedios del descenso. Lanús sigue sin ganar en el torneo, pero además no encuentra su fútbol. Y eso parece preocupante a dos semanas del primer choque por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

SÍNTESIS

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Ciro Rius, Ramiro Carrera, Guillermo Acosta y Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Cristian Menéndez. DT: Lucas Pusineri.

Lanús: Fernando Monetti; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Yonathan Cabral y Nicolás Pasquini; Brian Aguirre, Tomás Belmonte e Ignacio Malcorra; Ángel González, Lucas Varaldo y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.

Gol en el primer tiempo: 34m. Varaldo (L).

Goles en el segundo tiempo: 7m y 33m -de penal- Carrera (AT).

Cambios: en el segundo tiempo, Ignacio Puch por Lotti (AT); 23m. Ramiro Rodríguez por Rius (AT); 37m. Claudio Spinelli por Malcorra (L); 42m. Franco Orozco por González y Samuel Careaga por Varaldo (L); y Gastón Gil Romero por Menéndez (AT); 45+4m. Renzo Tesuri por Pereyra (AT).

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: José Fierro.