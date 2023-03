Barcelona reconoció gestiones para repatriar a Messi

En consecuencia, varios clubes empezaron a sondear al capitán de la Selección Argentina y uno de ellos es el Barcelona, su casa, donde jugó 17 temporadas y ganó 10 Ligas, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 8 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

"Estamos en contacto con Messi y nos encantaría que volviese", expresó Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del Barcelona.

Y agregó: "Sabe Leo y su familia el afecto que les tenemos. Participé en las negociaciones que no llegaron a buen puerto, por desgracia, y tengo esa espina clavada. Por supuesto me encantaría que volviese y seguro que muchos aficionados comparten mis palabras. Creo que las historias en la vida deben acabar bien y por eso tenemos contactos con Messi, por supuesto".

"Las conversaciones ya las saben. El presidente estuvo con el padre de Leo (Jorge) y hay buena relación. No hay plan de ataque. Si esto sale, saldrá porque el destino vuelve donde debe, ya veremos. Pero, ahora me es difícil hablar de Leo porque no quiero que el PSG interprete mal mis palabras", amplió el dirigente.

Yuste dijo que "cuando estás enamorado de una persona pierdes contacto, pero quieres seguir estando enamorado. Y creo que Leo también está enamorado del Barsa y de la ciudad de Barcelona".

"Creo que el destino lo hará posible. A ver si podemos volver a tener a Leo en Barcelona", se ilusionó.

Messi en Barcelona.jpg

Esta es la segunda temporada de Messi en el PSG después de su inesperada salida del club catalán y todavía no se confirmó si firmará una renovación por un año más.

Ante este panorama, Barcelona y otros clubes ya empezaron con el operarivo seducción para quedarse con el ganador del último premio The Best de la FIFA.

“No depende de mí. Depende más de lo que quiera hacer Leo. Lo ha ganado todo en el fútbol y depende de su felicidad. Si quiere volver y tiene esta voluntad, lo hablaremos pero no lo hemos hablado demasiado. Tengo amistad y relación y si quiere volver, yo encantado", remarcó el vicepresidente de Barcelona.