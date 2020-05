Bilardo: "No miro los partidos de la Bundesliga porque son muy aburridos"

Miguel Lemme contó cómo se encuentra de salud el ex DT de la Selección y cuál es su opinión sobre el fútbol alemán

Miguel Lemme, ex ayudante de Carlos Salvador Bilardo, dijo sobre la salud del entrenador: "Carlos está muy bien, recibiendo mucho cariño de su familia. Yo lo llamé y le pregunté qué estaba haciendo, si miraba los partidos de la Bundesliga y me dijo: 'No no, son muy aburridos. Ya está, Miguel, chau. Y me cortó, ja”.