Boca: entre el consuelo ante Banfield y la reestructuración

El primer paso para superar el dolor que causó la derrota ante Santos por 3-0 en las semifinales del certamen internacional será buscar un triunfo ante Banfield en la final de la Copa Diego Armando Maradona, que se disputará este domingo 17 de enero en San Juan a las 22.10.

Para comenzar con la reestructuración del plantel, la dirigencia evalúa traer en este periodo a un refuerzo por línea, cuyas características respondan a jugadores de jerarquía y con nivel de selección.

Teniendo en cuenta esta premisa, el primer -y más próximo- apuntado es Marcos Rojo, quien quedará libre en junio de este año de Manchester United, cuyo director técnico ya manifestó que no lo tendrá en cuenta. De esta manera, Boca cubrirá el puesto en la zaga central, aunque también el argentino puede desempeñarse como lateral izquierdo.

Por otro lado, la idea es buscar un marcador de punta derecho, ya que en junio de 2021 vencerán los contratos de Julio Buffarini, Leonardo Jara y Emanuel Más, para los cuales no hay indicios de renovación.

En tanto, el encargado del fútbol profesional de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, también intentará concretar la incorporación de un mediocampista con fisonomía ofensiva y un delantero con experiencia y capacidad goleadora.

Hasta ahora, la mayor de las certezas es la continuidad del técnico, Miguel Ángel Russo, quien en noviembre de 2020 renovó su vínculo con la institución xeneize hasta diciembre de 2021, aunque el destino del entrenador puede cambiar si el equipo no consigue un resultado favorable en la final ante el Taladro.

Si bien hay decisiones futbolísticas que no cayeron del todo bien en los hinchas de Boca y los dirigentes -como la ausencia de Edwin Cardona-, el entrenador salió a reconocer su error y asumir la responsabilidad de la derrota. "Soy el responsable y me hago cargo de todo. No tengo excusas", manifestó Russo.

Por último, estos días serán trascendentales para conocer el futuro del emblema Carlos Tévez, que tiene contrato hasta el 30 de junio pero con una cláusula de salida que puede ejecutarse ahora o bien renovarse hasta fin de año.