Tras un año en silencio, la polémica se encendió nuevamente con un posteo al que el Flaco le dio like (hablaba del destrato del Consejo de Fútbol con él) y la presentación, según fuentes del club, de una demanda millonaria a la institución.

Sin embargo, el Flaco se encargó de aclarar la situación en sus redes sociales y, de paso, le pegó a la dirigencia y al Consejo.

"Pese a tener el derecho de reclamo de un Juicio por despido encubierto JAMAS INICIÉ, NI INICIARÉ NINGÚN JUICIO O DEMANDA JUDICIAL CONTRA EL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS, mi casa, mal QUE le pese a algunas personas, porque simplemente amo estos colores, su camiseta y su gente", destacó en el comunicado de siete párrafos que publicó Schiavi en sus redes sociales.

"En 2019, estando afuera por trabajo, recibo un llamado de un integrante del actual Consejo de Fútbol que me informa que las nuevas autoridades habían decidido rescindir mi contrato y a partir de ese preciso momento me había quedado sin trabajo", comenzó contando el Flaco. Además, agregó que quiso contactarse con el actual presidente de Boca, Jorge Ameal, pero que este nunca lo atendió y que "alguno de los vicepresidentes" le dijo que no a su expreso pedido de juntarse.

Lo que más le molestó al ex DT de Reserva fue el modo de la comunicación. "La forma aquí es importante. Lo que me molestó es la falta de respeto, el destrato y el ninguneo", deslizó el Flaco. Y aunque aseguró que le consultó a un abogado e inició una conciliación laboral, jamás le iniciaría un juicio al club de sus amores.

"No permito ni permitiré que nadie juegue con mi buen nombre y honor ni el de mi familia. Gracias a todos los que me mandaron su apoyo pero Boca es demasiado grande y soy agradecido de mi pasado en el club (del) que -reitero- soy hincha y amo. Abrazo de gol bostero a todos. El Flaco", finalizó el comunicado Schiavi.