Boca: la primera prueba de fútbol de Diego Martínez

Cuando uno habla de pretemporada casi siempre se refiere a lo físico: pasadas, fuerza y potencia. Pero desde hace tiempo el fútbol cambió y se trabaja mucho más con pelota, ya que el paréntesis no es muy amplio. El primer equipo que paró Martínez fue: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Bruno Valdez, Marcelo Weigandt; Jabes Saralegui, Jorman Campuzano, Vicente Taborda; Juan Ramírez; Darío Benedetto y Luca Langoni, fueron los primeros once frente a los pibes del club.

Ayer en su presentación, el flamante entrenador de Boca, dijo: " La sorpresa que nos provocó Esteban (Jabes) Saralegui, al que no me tocó dirigirlo en inferiores. Lo ves entrenar y es un chico que tiene una proyección importante", comentó Martínez. Que lo haya puesto en el primer equipo no dice nada, pero marca una pauta de que le gusta y que podría empezar a aparecer más en esta temporada.

El otro equipo que paró fue: Javier García; Lucas Blondel, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Frank Fabra; Mauricio Benítez, Pol Fernández, Norberto Briasco; Ezequiel Bullaude; Lucas Janson y Miguel Merentiel. Ambos compartieron una particularidad, el esquema, 4-3-1-2, fue el sistema táctico que utilizó el ex DT de Huracán.

Las grandes ausencias fueron: Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Valentín Barco, Valentini y Leandro Brey, que se encuentra con el seleccionado sub 23 a días de disputar el Preolímpico rumbo a Paris 2024 para estar en los JJOO. Además de: Edinson Cavaniy Marcelo Saracchi, los uruguayos que bajaron las cargas para prevenir una posible lesión.

Barco tomó una decisión: se quiere ir

El crack que tiene el club de La Ribera, Valentín Barco, le informó al Consejo de Fútbol que se quiere ir, que es la oportunidad clave para dar el salto a Europa y sobre todo a la Premier League. El Colo les hizo saber que si no aceptan esa oferta del Brighton por los 9.000.000 de dólares por el 90% y dejarle a Boca el restante, se iba a ir por la cláusula de rescisión.

Porque una futura venta le ingresaría más dinero a Boca, sino también que Las Gaviotas son grandes "revendedores" en el mercado europeo y el gran ejemplo es de Alexis MacAllister que de Brighton y luego de un gran Mundial de Qatar derivó en Liverpool por casi 80 millones de Euros y también el caso de Moisés Caicedo que a sus 22 años ya pasó a Chelsea por 133 millones de euros.