"Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis", fue la polémica frase del periodista español Juanma Rodríguez en la previa de las semifinales del Mundial de Qatar, palabras que hicieron que se ganase el "odio" de gran parte de los argentinos.

El cruce de Coti con el periodista español que quería que Ar.mp4 Coti se cruzó con Juanma Rodríguez: "La tenés adentro"

Ni lento ni perezoso, el artista, que no solo es conocido en Argentina, sino que también una figura popular en España aprovechó para decirle cara a cara al periodista lo que pensaba de él: "Tengo un mensaje de todo un país, de todo un pueblo. Como decía Diego Armando: LTA. La tenés adentro".

"Fue todo una táctica motivacional", atinó a defenderse entre risas Juanma Rodríguez quien contratacó con una chicana: "me encantaría decirte que te sigo pero no te sigo, cuando dijeron que venía Coti no sabía quién era".

juanma.mp4 Juanma Rodríguez quería que Croacia le meta cuatro goles a Argentina

Ante la embestida del ibérico Sorokin no se achicó y retrucó: "me encanta, no necesito gente como vos que me siga".