"Creo que, en cierto modo, estos premios (Balón de Oro y The Best) están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada", apuntó Cristiano en una entrevista con el diario Récord de Portugal.

"No quiero decir que Messi no lo mereciera o (Erling) Haaland o incluso (Kylian) Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios", agregó CR7, que no fue finalista ni del Balón de Oro ni del The Best en su última entrega.

image.png

image.png

De hecho, Cristiano, máximo goleador histórico de la Liga de Campeones de Europa y actual jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita, también quedó afuera del 11 ideal del año de la FIFA.

Cabe recordar que Messi tiene ocho Balón de Oro y Cristiano cinco y el argentino se quedó tres veces con el The Best, una vez más que el portugués.

Cristiano le dio valor al Globo Soccer, el premio que acaba de ganar

Luego, el actual jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita, le dio valor al Globo Soccer, premio al máximo goleador del año, que acaba de ganar por sus tantos en 2023. "Y no es porque haya ganado en los Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan".

image.png

“Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Haaland… Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39 años! Me gusta cuando la gente duda de mí y vuelvo a tener éxito. No me afectan las críticas”, dijo CR7 después ganar el premio por séptima vez (2011, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 los otros años).

Cristiano Ronaldo, pronto a cumplir 39 años, fue el máximo goleador a nivel global del 2023 con 54 tantos (44 con Al-Nassr y 10 con la Selección de Portugal, que ganó los 10 partidos que jugó), por delante de Kylian Mbappé (52), Harry Kane (52) y Erling Haaland (50), figuras de Paris Saint-Germain, Tottenham/Bayern Munich y Manchester City, respectivamente.

Messi y Cristiano, protagonistas de una de las mejores rivalidades de la historia del fútbol, se volverán a enfrentar este año en el marco de un amistoso de pretemporada entre sus equipos, Inter Miami y Al-Nassr respectivamente. El duelo se llevará a cabo el jueves 1 de febrero desde las 15 en el Kingdom Arena.