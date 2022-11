Croacia no pudo con Marruecos y empató sin goles

Croacia, subcampeón del mundo, superó a Marruecos en el juego pero falló en los últimos metros y no pudo romper el cero.

Croacia, subcampeón del mundo, no pudo empezar ganando en Qatar 2022: superó a Marruecos en el juego pero no logró abrir el marcador. Con Luka Modric como manija de juego, dominó más el balón y tuvo varias jugadas claras para marcar, pero falló en los últimos metros: entre malas definiciones e intervenciones de Bono, arquero rival, no pudo festejar y sumó solamente un punto en el Grupo F.