De La Cruz: "Tiene que seducirme mucho una oferta para irme"

"Tiene que seducirme mucho una oferta para irme de River. Sé que tengo una familia, que eso pesa mucho y la situación en que está el país no ayuda mucho, pero se analizará cuando llegue una oferta. Por ahora no hay nada concreto", expresó el ex futbolista de Liverpool de Uruguay en diálogo con la señal deportiva ESPN.

En esa sintonía, De La Cruz admitió que le "seduce la chance de ir a Europa" pero reafirmó que "estoy cómodo en River, con mi familia en Argentina. Estoy feliz y tranquilo porque encontré un lugar en el equipo que es difícil encontrar". De todas maneras, el jugador de 23 años aseguró que hoy en día está "enfocado en las Eliminatorias y luego en meterme en la nómina de la Copa América".

En cuanto a cómo vivió el encuentro de la última fecha de la fase de grupos luego de haber transitado el aislamiento por ser positivo de Covid-19, el uruguayo contó: "Terminé agotado, sufrí el partido", mientras que, con respecto al duelo entre Independiente Santa Fe y Junior, que incidía en la clasificación del Millonario, manifestó: " Siempre intenté estar enfocado en nuestro partido y cuando pasaron los minutos uno intentaba preguntar, pero no encontrábamos respuestas".

Por último, se refirió al colombiano Jorge Carrascal, quien fue centro de críticas en las últimas semanas por su rendimiento: "Carrascal es crack. Está en una etapa de adaptación como la que yo tuve dos años. Jorge tiene baches, pero cuenta con la banca del entrenador. Nosotros lo acompañamos, le damos la pelota para que se enfoque porque es el distinto. Hay confianza plena".