Defensa y Justicia no pudo con Palmeiras y perdió 2-1

El partido arrancó siendo parejo y con ambos estudiándose para poder ir asumiendo de a poco riesgos. Palmeiras tuvo un poco más el balón pero el buen sistema defensivo propuesto por el Halcón hizo que no les sea sencillo adueñarse del campo de juego. Defensa le costó sentirse del todo cómodo ante un rival que impone jerarquía y de a poco le fue cediendo la pelota. El visitante no supo aprovechar las falencias de su contrincante y no hizo lo suficiente como para generar peligro cuando lograba pasar la mitad de cancha. Por el lado del equipo argentino, esta vez pareció faltarle confianza para lanzarse al ataque.

La más clara del segmento llegó a los 47 cuando Rony quedó frente al arquero para definir pero Unsain evitó la caída de su arco con una gran tapada y llevó tranquilidad a su equipo. Así el parcial se fue en blanco.

En el primer minuto del complemento, Rony no falló y tras recibir un gran pase puso al equipo brasileño en ventaja 1-0. Este tanto sorprendió por completo al conjunto de Beccacece y no le dio tiempo a reaccionar.

Aprovechando los errores en la defensa del rival, apareció nuevamente Rony y marcó el segundo gol del partido ampliando el resultado en favor de Palmeiras a los 11, poniéndole su sello a una acción vertiginosa. Defensa y Justicia no le encontraba la vuelta al partido.

A los 22 tras una pelota parada, Nicolás Tripicchio empujó el balón y consiguió el descuento para los de Florencio Varela. Ese gol le dio otro condimento al encuentro, alimentó las ilusiones del local y le generó inseguridad al equipo de Brasil que se fue replegando, tal vez recordando lo acontecido en la final de la Recopa Sudamericana.

Pero el cambio de actitud de los argentinos no alcanzó para revertir el resultado final y Palmeiras pudo llevarse los tres puntos de visitante y mantenerse en lo más alto de la zona, con la clasificación prácticamente en el bolsillo.

En la siguiente fecha Defensa y Justicia se medirá con Universitario en Perú, con la necesidad de sumar un triunfo para llegar de la mejor manera al choque ante Independiente del Valle en Florencio Varela, en el que, seguramente, se definirá el pase a la próxima ronda.