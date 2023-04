Demichelis y el triunfo de River: "El equipo tuvo valentía"

"No sólo nos quedamos con un hombre menos, sino que nos hacen el 2-2. Te ves con un hombre menos y con un punto sobre seis. A mí el grupo me permite, por lo bien que está desde lo anímico y físico, seguir arriesgando. Se le agradece al plantel y a la gente, que no deja de apoyar. El equipo tuvo valentía para seguir con tranquilidad mental y no desesperarse", dijo el entrenador en conferencia de prensa desde el estadio Monumental.

Sobre su festejo después del cuarto gol, y su abrazo con Enzo Pérez, Demichelis comentó: "Sé que tengo que mantener el equilibrio pero son situaciones peculiares".

Y siguió: "A Enzo (Pérez) no lo vi venir y casi me tumba. Trabajamos juntos y hay muy buenas vibras, incluso los que llevan menos minutos. Eso lleva al grupo adelante".

Demichelis sostuvo que el delantero Pablo Solari "esperó por su chance cuando le tocó salir. El gol con Newell's le dio confianza, hoy la tuvo extra, ganó duelos, hizo daño. Seguirá trabajando como el resto del grupo".

"De Esequiel Barco digo que viene haciendo grandes partidos. Cuando arranca o entra después, tiene el uno contra uno fuerte, en partidos cerrados puede jugar por afuera o por adentro. Todo jugador necesita tiempo en River. Hay varios que se sienten mejor como José Paradela y hoy lo hizo Solari", indicó.

Po su parte, el capitán Enzo Pérez dijo: "Rescato que se ganó con carácter. Con nuestra forma de jugar, seguimos arriesgando a pesar de todo. El equipo tuvo mucha cabeza y carácter más allá del hombre de menos nunca resignó el arco rival, que por momentos nos complicó. El equipo no bajó el ritmo, entre los que iniciamos y los que entramos".