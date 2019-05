D'Onofrio le propuso a Macri construir un estadio único para River y Boca

Este es el caso de La Bombonera y El Monumental, los dos estadios más populares de la Argentina y para los cuales no dejan de caer rumores de remodelación y hasta de mudanza.

Ante este panorama incierto, el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, reveló una alternativa que sorprendió a todo el mundo.

En diálogo con un programa televisivo CDF de Chile, el dirigente millonario confesó que le propuso a Mauricio Macri la construcción de un estadio compartido por los dos equipos más grandes del país.

"En mis conversaciones con el Macri le dije: '¿qué pasa si hacemos el estadio de River y de Boca acá?'. Y no me dijo que no. No sé si los dirigentes de Boca van a aceptar, creo que les va a costar más a ellos que a nosotros porque venirse de La Boca... Hay un tema de pertenencia muy grande y lo comprendería", manifestó D'Onofrio.

