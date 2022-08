Edgardo Bauza sigue peleando con una cruel enfermedad

"Cuando vi el busto del 'Patón' -por el homenaje de Rosario Central- me puse mal porque él no puede disfrutar y valorar lo que le están haciendo. Me hubiera gustado que esté, pero por su problema tiene que estar tranquilo en su casa. Tuve un día de mucha angustia, tristeza y se me mezclaron muchas cosas. Fuimos y somos hermanos, todo duele mucho", señaló el "Camello" en declaraciones a Super Deportivo Radio.

Y agregó: "Está en Quito, fue y es muy duro lo que está viviendo. Cuando me enteré de su enfermedad no quería trabajar más. Me pegó tan fuerte que no quería saber más nada porque cada cosa que hacía como entrenador, me la pasaba pensando en él".

"Uno nunca está preparado para esto. Siempre hablábamos de retirarnos juntos y que íbamos a ir a ver todos los Mundiales. Son etapas muy diferentes y duras. Hubo una etapa donde todavía podía hablar. Ahora estamos en otra donde es necesario forzarlo a que se acuerde o no. Me pasa que estoy con él, lo visitó y termino lastimándome. Es como que se está forzando todo y no tiene sentido. Es muy difícil", añadió.

Por último, cerró: "El Patón nunca le tuvo miedo a nada y todo lo hizo simple. Esto surgió cuando dejó de dirigir, empezó a decaer cuando dejó Rosario Central. Desde lo futbolístico estaba intacto. Tengo ganas de verlo y no me importa si no me conoce. Todos los días pienso que todo lo que le pasa es una mentira y vivo con esperanza que vuelva a ser él. Cada vez que hablo me pongo mal".