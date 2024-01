El campeón defensor Rosario Central debutó con empate en Tucumán

Pese a haberse consagrado a fin del año pasado, el Canalla no se confunde y respeta el manual que le dio éxito. En ese sentido, buscó hacer lo que suele de visitante: ordenarse bien abajo, y atacar con transiciones rápidas, aunque no tuvo a su as de espadas Jaminton Campaz. Sí al desequilibrante Lovera, de esporádicas pero decisivas y pintorescas apariciones.

Así, en un chato partido, los rosarinos se acomodaron mejor al desarrollo del partido, mientras el Decano, que delega el fútbol en los pies de Joaquín Pereyra, no encontraba los caminos justamente porque el 10 estaba perdido en el campo.

Los de Russo avisaron con un remate desde lejos de Sández desviado por Devecchi, y a los 22 minutos, Rodríguez capturó lo que era un defectuoso centro de Malcorra y volvió a centrar para Martínez Dupuy, que luego de un despeje fallido definió para abrir el marcador.

Casi instantáneamente, Marcelo Estigarribia tuvo el empate en sus pies pero la tiró por arriba del travesaño. La individualidad del delantero paraguayo, solo y aislado arriba, fue la única vía que tuvo el local para insinuar algo ofensivamente. En el segundo tiempo, luego de unos 20 minutos donde no pasó nada, el propio Estigarribia fue quien rompió la monotonía con un remate controlado por Broun.

Cuando Atlético Tucumán comenzó a envalentonarse e ir hacia adelante, Central reaccionó y apretó un poco el acelerador. A partir de allí el trámite se tornó de ida y vuelta, y regaló un final dinámico y entretenido, después de que Mateo Coronel iguale las acciones con una pirueta poco ortodoxa pero eficaz en el área. El juez de línea levantó el banderín, pero el VAR advirtió el error y el gol fue convalidado.

En la próxima fecha, Atlético Tucumán visitará a Instituto de Córdoba, mientras que Rosario Central recibirá a Banfield.