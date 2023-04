El fuerte mensaje de La Doce al plantel de Boca

La barra brava xeneize compartió a través de su cuenta de Instagram (@lanro12oficial) la bandera con un el claro aviso. En medio del partido con Colón, también mostró fotos y videos de Rafael Di Zeo y Mauro Martín alentando en el paravalanchas. Ya habían estado juntos en la Supercopa Internacional en Abu Dhabi.

Luego del encuentro, que terminó con una derrota 2-1 para Boca, desde las tribunas de La Bombonera bajaron murmullos, silbidos y hasta algún que otro insulto. La paciencia del pueblo bostero se está agotando y el miércoles se viene otro partido decisivo: el clásico ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

La vieja amenaza de Di Zeo al plantel de Boca: "Hay algunos que están saliendo mucho"

No es la primera vez que Rafa o sus laderos le envían mensajes picantes a los jugadores de Boca. Hace poco más de dos semanas, en una charla con Flavio Azzaro, el líder de La Doce criticó al equipo y lanzó una dura amenaza: “Este equipo no levanta los pies del piso. No todos, algunos. Hay algunos que están saliendo mucho. Salen, piden mesitas escondidas, pero nosotros sabemos todo. Siempre te llama alguno y te cuenta”.

Además, contó que después de la derrota con Instituto se enteró que un futbolista del plantel salió por la zona de los boliches de Niceto Vega y que estuvieron cerca de cruzarlo: “Después del partido ante Instituto uno zafó por cinco minutos. Era un pibe joven. Son los pibes jóvenes los que hacen eso. Muchos creen que si van escondidos no nos vamos a enterar y nosotros nos enteramos de todo”. Y siguió, con tono intimidante: “Pibes de 20 años se creen que son más vivos que nosotros”.