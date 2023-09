El insólito motivo por el que Rosario Central no jugó el clásico de Reserva

El partido iba a ser en el estadio Marcelo Bielsa, y no en el predio de Newell's. Es por eso que el club decidió abrir las puertas y fue así como aproximadamente 5 mil hinchas dijeron presente para alentar a los pibes. Según esgrimen desde Rosario Central, eso no estaba pautado, por lo que decidieron no jugar.

"No hubo reunión entre las partes para garantizar la seguridad que corresponde a un partido en el que se decidió, en forma unilateral, la presencia de 5 mil hinchas locales", expresó la Academia rosarina en un comunicado. El argumento es que Newell's acordó por su cuenta con el organismo de seguridad las condiciones para que haya público local y nunca lo integraron en la conversación al Canalla.

"No se respetó el principio de reciprocidad. Para el Clásico anterior, en el que Rosario Central fue local en el predio de Arroyo Seco, se habilitó la presencia de 30 personas de cada club y que el partido se jugara sin público. Esto, teniendo en cuenta también los graves incidentes que se registraron la última vez que Central disputó un Clásico en condición de visitante", agregó el comunicado.

En la misma línea, Rosario Central aseguró que "desconoce cuáles son los detalles del operativo de seguridad", y que por ende "no cuenta con garantías para quienes acompañen a la delegación, y para el propio plantel". También sentenció que "va a jugar el Clásico del Torneo Proyección cuando estén dadas las condiciones de seguridad para cuidar como corresponde a los equipos, las instituciones y al propio Clásico rosarino".

Lo curioso es que la decisión fue tomada cuando el plantel ya estaba en viaje hacia el estadio, por lo que el micro frenó y retomó en dirección hacia el predio de Arroyo Seco. Al ser de último momento, Newell's ya estaba listo para jugar, por lo que los jugadores salieron al campo pero se quedaron cantando contra el Canalla junto a sus hinchas.

Por su lado, la Lepra también emitió un comunicado en respuesta en el que afirmó que "las condiciones fueron establecidas por La Liga y los organismos de seguridad competentes" y que "a pesar de que el operativo se estaba desarrollando de manera normal y habitual, Central tomó la decisión unilateral de no venir a disputar el encuentro".

"El lunes hicimos una reunión con la dirigencia de Newell's y autoridades de seguridad. Se pactaron cinco mil espectadores. La Liga estaba en conocimiento. Consideramos que no es un partido de alto riesgo. La delegación de Central decidió volverse. El día lunes se le brindó la información", explicó Hernán Brest, Subsecretario de Prevención en Espectáculos Deportivos y Eventos Masivos, en diálogo con LT8, Radio AM 830.

Acto seguido, Sharon Romero, secretaria de Newell's, dijo: "Es un torneo en el que se incentiva la presencia de público. Es lamentable, porque armamos todo para que se desarrolle con normalidad. Central estaba al tanto de que se iba a jugar con público. Ellos tomaron la decisión de no jugarlo así. Central mandó un listado de gente que iba a venir, estaban en conocimiento".

¿Se jugará o le darán los puntos a Newell's? "Definirá el Tribunal de Disciplina", sentenció la dirigente.