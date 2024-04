En Estudiantes dudan entre José Sosa y Fernando Zuqui

La única duda estaría en el medio, donde el técnico está evaluando si mantiene un jugador de características más ofensivas, como José Ernesto Sosa, o se inclina por uno más batallador y que maneja muy bien la pelota parada, como Fernando Zuqui.

En el resto no hay dudas, con lo que el once para enfrentar al Xeneize sería con: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero y Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez, Tiago Palacios y José Ernesto Sosa o Fernando Zuqui; Guido Carrillo y Edwin Cetré.

El zaguero Federico Fernández ya está recuperado del desgarro en el sóleo de la pierna izquierda que lo marginó de varios partidos y seguramente estará en la lista de concentrados, pero difícilmente sea titular, ante el buen rendimiento de la dupla Lollo-Romero.

Mientras tanto, el volante Santiago Ascacíbar, una de las figuras del equipo, dijo que no se dejan llevar por la dura derrota de Boca ante Fortaleza. "Medimos lo que hizo Boca en el torneo local y a eso nos vamos a enfrentar. Hace poco jugamos y sabemos lo que proponen. Tienen jerarquía y últimamente están jugando bien, pero nosotros también tenemos nuestras fortalezas y es lo que queremos demostrar en este partido", afirmó en TyC Sports.

En cuanto a los rumores que siempre lo vinculan como posible refuerzo de Boca, reveló que su hermano, fana del Xeneize, siempre le pide que acepte. "Mi hermano creo que hasta que me retire me va a pedir que vaya a Boca, pero particularmente en Estudiantes me siento bien. Siento el apoyo constante de la gente, de mi familia, de todos. Estoy feliz acá, éste es mi lugar, siento tranquilidad. En Argentina solo voy a jugar en Estudiantes", cerró.