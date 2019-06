¿Cuántas veces se lo criticó al rosarino por no entonar el grito sagrado? Esta vez, cambió su postura y lo entonó con muchas ganas

"No lo siente, no lo sabe"… En relación a Lionel Messi y el himno nacional se ha dicho de todo. Incluso, él mismo explicó los motivos por los cuales decidió no cantarlo en la previa a los partidos.