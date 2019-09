Embed "LO MÁS DIFÍCIL DE MANEJAR DEL MUNDO BOCA ES LO EXTERNO"#FOXRadio | Fernando Gago reconoció la presión que generan los medios en Boca. pic.twitter.com/ODyDCWm59N — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 5, 2019

ADEMÁS:

Maradona, feliz por llegar a Gimnasia: "Vamos a trabajar con alma y vida"

Empezó el fenómeno Maradona: los futboleros se hacen socios del Lobo

La Conmebol multó y advirtió a River Plate

FRASES | Las principales declaraciones de Fernando Gago

• “En Madrid a mis compañeros les dije que el fútbol se había terminado”

• “La verdad que es lindo tener al Diego trabajando, es una de las personas más influyentes del fútbol argentino y ojalá le vaya bien”

• “Me da vergüenza que hablen de la Selección Argentina como se hizo, por ejemplo, en el mundial. Ahí los jugadores tienen que dar una bajada de línea y ponerse firmes”

• “En Argentina es difícil decirle que no a un periodista. Y más si sos pibe. Con riesgo incluso de que te maten en el siguiente partido si le dijiste que no”

• “Lo más difícil de manejar del mundo Boca es lo externo. Todo. Siempre, cada tanto, hay algo de donde la prensa se puede agarrar y decir cosas que influyen dentro del grupo. A mí me llegaron a decir que me había peleado en el vestuario y, al mismo tiempo, estaba tomando mate con el chico con el que me acusaban. Hay que tener cuidado. Jugador tenes que ser las 24 horas”

• "No me sorprendió la llegada de De Rossi, siempre quiso juegar en Boca. Fue un mérito para el club traer semejante jugador. Es muy buena gente y un impresionante profesional, le sobra para jugar en el fútbol argentino"

• "El problema no son los memes que me hicieron por mis lesiones en las redes sociales, lo mas feo es que los medios le dan importancia y difusión. Yo salí cuatro veces de distintas lesiones"