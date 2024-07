Finalmente, Milton Giménez está a punto de pasar a Boca

Si la operación se concreta, al igual que la de Brian Aguirre que llegaría desde Newell's, el club presidido por Juan Román Riquelme dejaría de buscar atacantes y se enfocaría en conseguir un defensor central, un lateral derecho y uno o dos volantes más, tras las llegadas dee Tomás Belmonte y el chileno Gary Medel.

Por otra parte, si se redondea la operación del actual jugador del Taladro, Darío Benedetto quedaría muy relegado y se trataría de negociarlo antes de que venza su contrato.

Y se podrían reanudar las negociaciones con el New England Revolution por Luca Langoni. En principio, la oferta del equipo de la MLS no convenció, pero ante la llegada de varios delanteros, en Boca no verían mal la llegada de dólares para compensar los egresos financieros.

Además, el futbolista es pretendido por el Real Salt Lake City y por algunos clubes chicos de La Liga española. y si bien el entrenador Diego Martínez quiere contar con él, los directivos podrían negociarlo ya que no tendría demasiado espacio en el primer equipo, mas aún considerando la vuelta en este semestre de Exequiel Zeballos.

Por otra parte, continúan las negociaciones para traer a Giuliano Galoppo de San Pablo. Entre los clubes hay una leve diferencia, pero con el jugador la cosa está más complicada ya que en Brasil gana un sueldo que Boca no estaría dispuesto a pagar.

Los de Matías Galarza sigue frío pero el deseo del jugador de volver a la Argentina puede hacer que su club, el Genk de Bélgica, acceda a negociarlo. Y la llegada de Giménez y Aguirre frenarían la compra de Carlos Palacios. Además, en Chile no hay mucho interés en desprenderse del futbolista que milita en Colo Colo.

Por otra parte, está casi cerrada la venta de Aaron Anselmino al Chelsea. Solo resta esperar que el club inglés decida cuánto tiempo deja al juvenil en Boca antes de que emigre.

¿Llega Advíncula?

Por otra parte, el plantel xeneize continuó con los entrenamientos dee cara al choque del 17 del corriente mes frente a Independiente del Valle, que hará las veces de local en su modesto estadio que tiene limitada capacidad de espectadores.

La mala noticia la trajo la evolución de la lesión del peruano Luis Advíncula que está en duda para el encuentro de ida por el repechaje de la Copa Sudamericana por su inflamación en el tendón de Aquiles. Seguirá trabajando diferenciado y en una semana el panorama será más claro.

Hoy, Nicolás Figal y Anselmino trabajaron diferenciado también, mientras que Jabes Saralaegui lo hizo en campo pero no a la par del resto de sus compañeros. Se espera que los tres estén listos para viajar a Quito.