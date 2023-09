En ese contexto, cuando el DT rosarino llegó a Flamengo en abril pasado, la multa a pagar por el despido era de 2.700.000 dólares, pero la cifra va disminuyendo a medida que se acerca la fecha de vencimiento de contrato, que tiene vigencia hasta diciembre de 2024.

Sampaoli se dirigió al plantel de Flamengo en tono de despedida en el vestuario del estadio Morumbí, donde se definió el título.

image.png El DT rosarino llegó a Flamengo en abril pasado

"No supieron aprovecharme y yo no supe aprovecharlos", les habría dicho Sampaoli a sus dirigidos tras el empate 1-1 que no le alcanzó al equipo carioca por la derrota por 1-0 en la ida en Río de Janeiro.

El presidente Rodolfo Landim, el vicepresidente de fútbol Marcos Braz, el director ejecutivo Bruno Spindel y Diogo Lemos, miembro del Consejo de Fútbol, se reunieron para determinar los próximos pasos de Flamengo, indicó Globo Esporte.

Flamengo apunta a un ex DT de la selección de Brasil para reemplazar a Sampaoli

image.png Flamengo inició sondeos por Tite ante inminente salida de Sampaoli

La dirigencia de Flamengo inició sondeos por el exentrenador del seleccionado brasileño, Tite, a quien le gustaría volver a trabajar recién a partir de enero.

Si el técnico acepta hacerse cargo del Flamengo esta semana, Sampaoli será despedido inmediatamente e incluso sin acuerdo con Tite, los dirigentes reconocen que ya no hay clima para que el argentino se quede.