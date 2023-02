Ibarra y el presente de Boca: "Del equipo me preocupa todo"

"Del equipo me preocupa todo, pero lo tengo que trabajar en la semana, día a día. Ojalá el fin de semana se pueda dar. Hay entrenamientos que lo hacemos muy bien y a veces no se lleva a cabo en los partidos, también por el rival. Me quedo conforme con algunos pasajes de los partidos en la Bombonera, sobre todo el primer tiempo que lo hicieron muy bien, y si se puede sostener el segundo mejor", expresó el entrenador en rueda de prensa desde el Centro de Entrenamiento de Ezeiza.

Y agregó: "Después de tres meses de inactividad es difícil jugar. Me ha pasado como jugador, tengo la tranquilidad de que mi equipo va a salir, hay que tener paciencia".

"Le tengo fe al equipo, pero me dolió mucho la derrota contra Talleres. Le quiero pedir perdón a todos por no hablar después del partido. Todos queremos que el equipo juegue mejor y soy el principal responsable de que el equipo no lo esté haciendo", amplió.

En las tres fechas que jugó en la actual Liga Profesional, Boca le ganó a Atlético Tucumán 1-0 y luego empató 0-0 con Central Córdoba de Santiago del Estero y perdió 2-1 con Talleres de Córdoba.

El domingo, el rival será Platense, en La Bombonera, con el regreso al mítico estadio de Martín Palermo, actual conductor del Calamar e ídolo Xeneize.